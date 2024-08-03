Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay 1947 yılında doğdu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:56
Beslenme hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Canan Karatay'ın şimdi ise özel hayatı ile merak konusu oldu. Canan Karatay'ın eşinin kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Sosyal medyada beslenme şekilleri ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay'ın şimdi ise eşi merak edildi.
Vatandaşlar tarafından Canan Karatay'ın eşinin kim olduğu merak ediliyor.
CANAN KARATAY'IN EŞİ KİMDİR?
Canan Karatay, 1979 yılında akademisyen Ali Başak Karatay ile evlendi.
CANAN KARATAY'IN EŞİ ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?
Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
ABD'nin New York şehrinde bulunan özel bir araştırma üniversitesi olan Syracuse'dan mezun olan Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer alıyor.
Günümüzde İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.
CANAN KARATAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?
Canan Karatay ve Ali Başak Karatay çiftinin Mehmet Rahmi adında bir oğulları bulunuyor.
Kaynak: TGRT Haber