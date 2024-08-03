Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay 1947 yılında doğdu

03 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:56

Canan Karatay 'en doğru zaman' diyerek tavsiye etti! Hasta olmak istemeyen saate baksın

Canan Karatay 'en doğru zaman' diyerek tavsiye etti! Hasta olmak istemeyen saate baksın

Görenler çok şaşırıyor. Canan Karatay'ın eşi sosyal medyada gündem oldu

Görenler çok şaşırıyor. Canan Karatay'ın eşi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada beslenme şekilleri ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay'ın şimdi ise eşi merak edildi.

Vatandaşlar tarafından Canan Karatay'ın eşinin kim olduğu merak ediliyor.

CANAN KARATAY'IN EŞİ KİMDİR?

Canan Karatay, 1979 yılında akademisyen Ali Başak Karatay ile evlendi.

CANAN KARATAY'IN EŞİ ALİ BAŞAK KARATAY KİMDİR?

Ali Başak Karatay, 1947 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

ABD'nin New York şehrinde bulunan özel bir araştırma üniversitesi olan Syracuse'dan mezun olan Ali Başak Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucuları arasında yer alıyor.

Günümüzde İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

CANAN KARATAY'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Canan Karatay ve Ali Başak Karatay çiftinin Mehmet Rahmi adında bir oğulları bulunuyor.