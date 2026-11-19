AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün gerçekleştirilirken partiye geçen 9 kişinin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Candan Yüceer, Tekirdağ’da 2011 ve 2015 Milletvekili Genel Seçimleri için yapılan ön seçimlerden birinci olarak çıktı ve Tekirdağ Milletvekili seçilmişti. BMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda Başkanvekilliği ve Grup Sözcülüğü, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği gibi çeşitli görevler üstlendi.

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 1973 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Yüceer, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Tekirdağ Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Tekirdağ Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tekirdağ Tabip Odası üyeliği görevlerinde bulundu.

24'üncü, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönemde CHP'den Tekirdağ Milletvekili seçildi, 3 dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.

Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini de ziyaret edip bu konuda da çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret edip, madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği de yaptı.İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.