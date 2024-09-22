Caner Erkin Galatasaray'da 2009-2010 sezonunda kiralık olarak oynadı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 20:49 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:02

Eski milli futbolcu ve günümüzde Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin'in Galatasaray'da oynayıp oynamadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Caner Erkin 1 sezon boyunca sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giydi.

Trendyol Süper Lig takımlarından teknik direktör Arda Turan'ın yönettiği Eyüpspor'da forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin'in Galatasaray'da oynayıp oynamadığı gündem oldu. Taraftarlar tarafından Caner Erkin'in kaç yaşında olduğu ve hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor. CANER ERKİN GALATASARAY'DA OYNADI MI? Caner Erkin kariyerine 2002-2004 yılları arasında Manisaspor altyapısında başladı. Daha sonra A takıma yükselen eski milli futbolcu 2007 yılında CSK Moskova'ya transfer oldu. 2009-2010 sezonunda ise Galatasaray'da kiralık olarak 20 maç forma giydi. CANER ERKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Caner Erkin 4 Ekim 1988 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Sol bek pozisyonunda oynayan 35 yaşındaki eski milli futbolcu Manisaspor, CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve İstanbul Başakşehir'de forma giydi. A Milli Takım'da ise 2006-2022 yılları arasında 63 kez forma şansı buldu ve 2 gol attı. Günümüzde ise 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'e çıkan Eyüpspor'da oynuyor.