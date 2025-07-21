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Editor
 | Erdem Avsar

Canım Kardeşim oyuncuları kimler filmin konusu ne?

Anlattığı dramatik hikâyeyle izleyenlerin hafızasına kazınan Canım Kardeşim filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

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Canım Kardeşim oyuncuları kimler filmin konusu ne?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 22:35

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu ve senaristliğini Sadık Şendil’in yaptığı Canım Kardeşim filmi bir kez daha gündeme geldi.

Canım Kardeşim filminin konusu ne ve oyuncuları kimler sorularının cevabı araştırılıyor.

Canım Kardeşim oyuncuları kimler filmin konusu ne?

CANIM KARDEŞİM KONUSU NE?

Filmde, bir yangında babalarını kaybeden Kahraman, abisi Murat ve onun sadık arkadaşı Halit’in yaşadıkları dramatik öykü anlatılıyor.

Geçim sıkıntısı bir yana dursun bir de Kahraman’ın kanser olduğu ortaya çıkar.

Bu haberle perişan olan Murat ve Halit, Kahraman’ın her isteğini yerine getirmek için çabalar.

Paraları olmadığı için sadece çok istemesine rağmen televizyon alamazlar.

Perişanlık içinde son çare bir dükkândan televizyon çalarlar ve evlerine kurarlar.

Fakat sürpriz yapmak istedikleri Kahraman, daldığı son uykudan uyanmamıştır.

Canım Kardeşim oyuncuları kimler filmin konusu ne?

CANIM KARDEŞİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tarık Akan - Murat

Halit Akçatepe - Halit

Kahraman Kral - Kahraman

Metin Akpınar - Kancı Mehmet

Adile Naşit - Öğretmen

- Yolcu

Sıkça Sorulan Sorular

Canım Kardeşim ne zaman çekildi?
Film 1973 yılında vizyona girdi.
ETİKETLER
#kemal sunal
#komedi
#Canım Kardeşim
#Ertem Eğilmez
#Sadık Şendil
#Tarık Akan
#Türk Filmi
#Aktüel
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