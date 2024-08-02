Çankırı Ilgaz’daki deprem çevre illerde de hissedildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 18:41 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 18:43
2 Ağustos günü akşama doğru Çankırı'da sarsıntı hissedilmesinin ardından az önce deprem mi oldu, nerede araştırılırken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile anlık olarak verilere ulaşabiliyoruz.
Bugün Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen depremin ardından son dakika deprem haberleri araştırılırken büyüklüğü AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile öğrenildi.
ÇANKIRI ILGAZ'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
2 Ağustos günü Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak: TGRT Haber