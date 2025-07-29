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 | Sumru Tarhan

Çankırı Yapraklı yangın söndürüldü mü son dakika? Çankırı yangınında çalışmalar sürüyor

Çankırı Yapraklı yangını kısa sürede büyürken ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. 29 Temmuz Salı günü artan sıcaklarla beraber yurdumuzun birçok bölgesinde yangın çıktı. Çankırı Yapraklı orman yangını son dakika bilgileri de paylaşılıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:29

29 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde önce Balıkesir, ardından 'dan yangın haberi geldi. 'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele devam ederken çeşitli önlemler de alınıyor.

ÇANKIRI YAPRAKLI YANGIN SON DAKİKA

Bugün öğle saatlerinde Çankırı'da çıkan rüzgarın etkisi ile kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar sonucunda ekiplerin olay yerine sevk edilmesinin ardından havadan ve karadan müdahale başladı. Çankırı Yapraklı'da çıkan orman yangını için ekipler sevk edilirken havadan da destek sağlanıyor. Yükselen dumanlar endişeli anlar oluşturdu.

Çankırı Yapraklı yangın söndürüldü mü son dakika? Çankırı yangınında çalışmalar sürüyor

YANGIN TEDBİRİ OLARAK PİKNİK ALANLARINA GİRİŞE YASAK

Havaların ısınmasıyla artan orman yangınlarıyla mücadeleler sürerken tedbirler de alındı. Çankırı'da 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Çankırı Valiliği'nce alınan ek kararla, piknik alanları, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ateşli piknik yapmak yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"İlimizdeki ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla daha önce almış olduğumuz tedbirlere ek olarak yeni kararlar alınmıştır. Bilindiği üzere, 1 Haziran 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Valiliğimize belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, ormanlarımızın yangın riskine karşı daha etkin bir şekilde korunması amacıyla ek tedbirler yürürlüğe konulmuştur. 27 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen yerlerde semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecektir. Vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak ve ihtimal yangın felaketlerini önlemek adına bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır."

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ETİKETLER
#türkiye
#çankırı
#orman yangını
#Yangın Tedbirleri
#Piknik Yasağı
#Aktüel
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