Canlı yayın konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe oldu

29 May 2024 10:02 - Güncelleme : 29 May 2024 10:26

Halk TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya tarafından sunulan Yeni Bir Sabah programının canlı yayın konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe oldu.

Vatandaşlar tarafından Yalçın Karatepe'nin hayatı ve kariyeri merak edilmeye başladı.

Yalçın Karatepe 1964 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise New Orleans Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Finans Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık gibi görevler yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultay'ında ise Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

Günümüzde ise CHP MYK üyesi olan Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Yalçın Karatepe evli ve iki çocuk babasıdır.