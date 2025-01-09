Canlı yayın konuğu Oktay Vural kimdir? İlker Karagöz'le Çalar Saat programına katıldı

09 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:51

Now TV ekranlarında yayınlanan İlker Karagöz'le Çalar Saat programının bugün konuğu Oktay Vural oldu. Ekranların sevilen programına katılan ismin hayatına dair biyografisi de gündem oldu.

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9 Ocak Perşembe günü İlker Karagöz'le Çalar Saat programına Oktay Vural​ katıldı. 09.15'te başlayan programa katılan Vural'ın kaç yaşında olduğu ise merak edildi.

OKTAY VURAL KİMDİR?

9 Şubat 1956 tarihinde doğan isim Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyendir. Milliyetçi Hareket Partisi​ görevi yapan isim 24 Haziran 2023'te İYİ Parti​ Genel İdare Kurulu'na katıldı.

2001-2002 aralığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görev almıştı.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan isim 1983 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde Yüksek Lisans, 1987 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Doktorası derecesini aldı.

OKTAY VURAL EVLİ Mİ?

Tuba Vural ile evliliğinden Oğuz ve Yavuz adından 2 oğlu olan ismin eşi 15 Kasım 2014 yılında meme kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

OKTAY VURAL HANGİ PARTİDEN?

Vural, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği, Türkiye​ Gübre Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü, Demokraside Birlik Vakfı Üyeliği, NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği, XXI., XXIII., XXIV ve XXV. Dönem İzmir Milletvekiliği, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev alan isim 22 Haziran 2016 yılında görevinden istifa etti ve 24 Haziran 2023 yılında İYİ Parti Olağan Kurultayı'nda partiye katılarak Genel İdare Kurulu'na girmiştir.