Canlı yayın konuğu Turgay Polat psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldu

07 Haziran 2024 09:25 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:39

İsmail Küçükkaya tarafından sunulan Yeni Bir Sabah programının konuğu Turgay Polat oldu.

Programda üniversite sınavına girecek olan öğrencilere tavsiyeler veren Turgay Polat'ın hayatı ve kariyeri merak edildi.

Turgay Polat 1972 yılında Erzincan'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimi yine aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yaptı.

Doktora programını ise Marka Yönetimi ve Stratejik Planlama alanında yaptı.

1992-1994 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği ve Otistik Çocuklar Derneği ile işbirliği yaparak projeler yaptı.

Mesleğine ise rehber öğretmen olarak başladı.

Rehberlik koordinatörü ve genel müdür yardımcılığı gibi görevleri de yerine getiren Turgay Polat, çeşitli gazetelerde eğitim alanında köşe yazarlığı yaptı.

2006-2010 yılları arasında ise YÖK Sınav Danışmanlığı yaptı ve TEOG'dan LGS'ye geçiş sürecinde Cumhurbaşkanlığının oluşturduğu komisyonda yer aldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Turgay Polat günümüzde İstanbul Şişli Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor.