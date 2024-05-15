Cannes Film Festivali’ne damga vuran Türk yapımı filmler

15 May 2024 18:22 - Güncelleme : 15 May 2024 18:22

Film yapım sürecini desteklemek amaçlı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Türkiye 1970 yılından sonra 10 yıl herhangi bir filmde ödül almadı. Cannes Film Festivali’ne damga vuran Türk yapımı filmleri sizin için düzenledik.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDEKİ TÜRK YAPIMI FİLMLER

İlk olarak 1970 yılında Umut filmi festivalde ödül almıştı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Yılmaz Güney yapımı Yol filmi 1982 yılında Cannes’te Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı.

1983 yılında yine Yılmaz Güney yapımı olan Duvar filmi ödül için yarıştı ancak ödül alamadı. 1982 yılından sonra Altın Palmiye Ödülü’nü hiçbir Türk yapım kazanamadı. 2002 senesinde Nuri Bilge Ceylan yapımı Uzak filmi, 2006 yılında İklimler filmi, 5 yıl sonra Bir Zamanlar Anadolu’da filmi Türkiye’ye büyük ödülü kazandırdı.

2012 yılında Rezzan Yeşilbaş yapımı olan Sessiz filmi en iyi kısa film dalında Altın Palmiye Ödülü’nü Türkiye’ye kazandıran ilk film oldu.

2023 senesinde Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Kuru Otlar Üstünde filmi Türkiye’nin Cannes Film Festivali’nde ödül kazanan son film oldu.