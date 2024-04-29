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29 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:50

Cannes jürisi ve Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan hayatı ve biyografisi

Cannes Film Festivali bu yıl 77. kez düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından Altın Palmiye Jürisi'nde bulunan Türk yönetmen Ebru Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, filmleri neler gibi soruların cevapları araştırılıyor. Ayrıca festivalin ne zaman düzenleneceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Cannes jürisi ve Nuri Bilge Ceylan&#039;ın eşi Ebru Ceylan hayatı ve biyografisi

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali'nin 77'incisi bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivalin düzenlenmesine kısa süre kala Altın Palmiye Jürisi'nde bulunan Türk yönetmen Ebru Ceylan'ın hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Cannes jürisi ve Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Ebru Ceylan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Senarist, oyuncu ve fotoğrafçı olan Ebru Ceylan'ın ilk kısa filmi Kıyıda ile 1998 yılında Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne seçildi.

2003 yılında yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile evlenen isim, oyunculuğa ise eşinin Uzak filminde rol alarak başladı. Yine eşinin yönettiği İklimler filminde ise başrol oynadı. 

Üç Maymun filminin ise sanat yönetmeliği ve senaryosuna katkıda bulundu. 

Kaynak: TGRT HABER
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