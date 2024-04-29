Cannes jürisi ve Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan hayatı ve biyografisi

29 Nisan 2024 14:22 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:50

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul edilen Cannes Film Festivali'nin 77'incisi bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivalin düzenlenmesine kısa süre kala Altın Palmiye Jürisi'nde bulunan Türk yönetmen Ebru Ceylan'ın hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ebru Ceylan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Senarist, oyuncu ve fotoğrafçı olan Ebru Ceylan'ın ilk kısa filmi Kıyıda ile 1998 yılında Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne seçildi.

2003 yılında yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile evlenen isim, oyunculuğa ise eşinin Uzak filminde rol alarak başladı. Yine eşinin yönettiği İklimler filminde ise başrol oynadı.

Üç Maymun filminin ise sanat yönetmeliği ve senaryosuna katkıda bulundu.