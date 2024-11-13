Caprice Gold projesi satışa çıkarıldı! 28 bin kişi mağdur olmuştu

13 Kasım 2024 16:09 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 16:20

Fadıl Akgündüz'ün devre mülk ve otel projesi olarak başlattığı ve 28 bin kişinin mağdur olduğu Caprice Gold projesi satışa çıkarıldı.

Son dakika! 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün cezası belli oldu!

Son dakika! 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün cezası belli oldu!

2010 yılında Fadıl Akgündüz tarafından devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan Caprice Gold, iflas masası tarafından satışa çıkarıldı.

CAPRİCE GOLD NEDİR, NELER OLDU?

30 dönüm arazi üzerinde yer alan ve 150 bin metrekare kapalı alanı bulunan Caprice Gold projesinde, 27 kat, 14 kral dairesi ve 4 lobi bulunuyor.

Caprice Gold’un satış fiyatı ise 350 milyon dolar olarak belirlendi.

Projeye yatırım yapan 28 bin 130 kişi, yıllardır devremülklerine kavuşmayı bekliyor.

FAZIL AKGÜNDÜZ KİMDİR?

Fadıl Akgündüz, Siirt'te 22 Ocak 1956'da doğdu. 1989'da Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesini 1998'de hayata geçirdi.

Defalarca hapse girip çıktı. Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 28 Nisan 2023 tarihinde yargılandığı davadan karar çıktı.

Fadıl Akgündüz'ü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.