Çarkıfelek programının sunuculuğunu Duygu Çakmak yapıyor

24 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 20:15

Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi

Çarkıfelek'e konuk olan Hande Erçel ile Burak Deniz'den ilk kareler geldi

Çarkıfelek’in yeni sezonunda Cem Davran’ın yanında sunuculuk yapan Duygu Çakmak, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çekiyor.

2024 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Çarkıfelek, Duygu Çakmak’ın katılımıyla yeni bir soluk kazandı.

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

1995 yılında İzmit’te doğan Duygu Çakmak, Tunceli kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak büyüdü.

Sakarya Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler bölümünü bitiren Çakmak, İstanbul Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi aldı.

Modellik kariyerine 2019 yılında başlayan Çakmak, Best Model Of Turkey yarışmasında “En İyi Model” ödülünü kazandı.

Uluslararası yarışmalarda da Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

SOSYAL MEDYA VE GELECEK HEDEFLERİ

Duygu Çakmak, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor ve geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Hem modellik hem de sunuculuk alanında başarılı olan Çakmak, oyunculuk alanında da kendini geliştirmeye devam ediyor.