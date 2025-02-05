Carlos Cuesta Galatasaray’a mı geliyor? Aranan stoper Belçika’da bulundu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Şubat 2025 19:22 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:36

Transferde hız kesmeyen Galatasaray stoper arayışı için gözünü Belçika ligine çevirdi. Sarı kırmızılı ekibin, Davinson Sanchez'in Milli takımdan arkadaşı olan Carlos Cuesta ile ilgilendiği iddia edildi.

Defans hattını güçlendirmek için stoper arayışını sürdüren Galatasaray’da aranan ismin Genk’te bulunduğu iddia edildi. CARLOS CUESTA GALATASARAY’A MI GELİYOR? Galatasaray, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen Carlos Cuesta'yı listesine aldı. Belçika ekibi Genk'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncu için kulübüyle anlaşmaya varıldığı iddia edildi. CARLOS CUESTA KİMDİR? 2000 doğumlu Carlos Cuesta, kariyerine Kolombiya ekibi Atletico Nacional’de başladı. 2019-20 sezonunun başında 3.8 milyon euro karşılığında Genk’e transfer oldu. Genk’in oyuncu için 8 milyon euro istediği iddia edildi. Öte yandan Cuesta'nın yıllık 1.5 milyon euro maaş istediği ifade ediliyor. İlgili Haberler Çözen Kazanır günün sorusu belli oldu (5 Şubat 2025) Hatayspor'dan 6 Şubat depreminin yıldönümü için paylaşım yaptı! Fenerbahçe Erzurumspor spikeri açıklandı