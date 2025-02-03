Çarşamba günü okullar tatil mi 5 Şubat? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

03 Şubat 2025 09:32 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:41

AKOM uyarılarına göre çarşamba günü İstanbul'da kar yağması bekleniyor. Milyonlarca öğrenci ise çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Kar yağışı sonucu olumsuz hava şartları ulaşırsa tatil kararı alınabiliyor. Öğrenci ve velilerin gözü kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi.

Yapılan uyarılara göre İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği belirtilirken kar yağışının da görülmesi bekleniyor. Milyonlarca İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışında son durum henüz netleşmezken öğrencilerin gözü "Okullar tatil" açıklamasına çevrildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

AKOM uyarılarına göre bu hafta İstanbul'a kar geliyor. 5 Şubat Çarşamba günü etkili olması beklenen kar yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilirken milyonlarca vatandaş yağışın başlamasını bekliyor.

Şu an için okullardan tatil duyurusu bulunmazken hava şartlarının olumsuz olması halinde tatil kararı alınabileceği biliniyor.

5 ŞUBAT OKUL VAR MI, YOK MU?

İstanbul'da yağması beklenen karla beraber öğrencilerin gözü "kulağı okullar tatil oldu" duyurusuna çevrildi. Resmi kaynaklara göre şu an için herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Kar yağışının yaşanması halinde hava şartları yakından takip edilecektir.

Şu an için kar yağışının yoğunluğu ve oluşturabileceği olumsuz durumlar bilinemediği için valiliklerden tatil duyurusu gelmedi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, HANGİ GÜN?

AKOM verilerine göre ülkemizde bu hafta soğuk hava etkili olacak. Havaların soğumasının ardından çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da beklenen kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Salı günü özellikle iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı hava perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini sürdürdükten sonra ülkemizi terk edecek."