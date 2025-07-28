Çarşamba günü yağmur var mı? 30 Temmuz'da sağanak yağış hasreti bitiyor

İstanbul’da mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yağmur haberi geldi. Bu hafta kentte aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, özellikle kentin bazı bölgelerinde etkili olacağı ve aralıklı olarak devam edeceği öngörülüyor. Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Kadıköy ve Çekmeköy gibi ilçelerde yerel sağanakların görülmesi muhtemel.

İstanbul'da 5 günlük hava tahmin raporu şu şekildedir:

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yağmurun 30 Temmuz Çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu. Yağışların 1 Ağustos 2025 Cuma günü de gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Yağmurun birkaç gün aralıklı olarak sürmesi öngörülüyor. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri yağışların daha yoğun olacağı, ancak diğer günlerde de yerel sağanakların görülebileceği belirtiliyor.

BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI, BEKLENİYOR MU?

Bu hafta İstanbul’da yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba ve Cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını, yağışların 2-3 gün boyunca aralıklı olarak devam edebileceğini bildirdi. Yağışlı günlerin ardından hava sıcaklıklarının tekrar yükselişe geçeceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, nem oranının bir süre daha yüksek seyredeceği ve vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.