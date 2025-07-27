Çarşı kelimesinin kökeni nedir? Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran soru

İstanbul
Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde sorulan çarşı kelimesinin köken anlamı Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Yarışmacıya “Çarşı kelimesinin kökeninin anlamı nedir?” sorusu yöneltildi.
Sorunun cevap şıkları arasında ise;
A- Büyük Kumaş
B- Dört yol
C- Parlak Işık
D- Alışveriş
Seçenekleri yer alıyordu.
Çarşı kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Sorusunun doğru cevabı ise B şıkkı dört yol olacaktı.
Kelime Farsça çār چار "dört" ve Farsça sū سو "yön, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.