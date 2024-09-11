Çatalca'da fabrikada çıkan yangının sebebi henüz belirlenmedi

11 Eylül 2024 12:48 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 12:52

11 Eylül günü Çatalca'da dumanlar yükseldi. Bir fabrikada çıkan yangında alevlerin yükselmesinin ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. Son dakika Çatalca yangın son durum öğrenildi.

Bugün öğlen saatlerinde Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle vatandaşlar endişelenirken ekipler de olay yerine sevk edildi.

ÇATALCA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

11 Eylül Çarşamba günü çıkan yangının sebebi henüz belirlenmezken birçok ekip olay yerine sevk edildi.

Dumanların yükselmesiyle beraber ihbar edilen yangında söndürme işlemleri devam ediyor.