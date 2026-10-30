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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:14

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Çatlı 2 filmi, nereden hangi platformda izlenir merak ediliyordu. Çağrı 2 filmi nereden izleyebilirim diyenler için yanıt buldu. Abdullah Çatlı’nın Avrupa’da geçirdiği yılları, yaşadığı siyasi baskıları, cezaevi sürecini ve Türkiye’ye dönüş mücadelesini konu alan Çatlı 2 filmi, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye genelinde sinemaseverlerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek’in oturduğu, senaryosunu Onur Tan’ın kaleme aldığı filmin başrolünde Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktı. Çatlı 2 filmi izle, full HD video gibi araştırma yapanlar için dijital platformlardaki durumu da belli oldu. İlk filmin ardından merakla beklenen devam yapımında Çatlı’nın Avrupa’daki yaşamı, ailesinin karşılaştığı zorluklar ve 1980 darbesi sonrasındaki gelişmeler anlatılıyor. Çatlı 2 filmi yaş sınırı, ne zamana kadar sinemalarda/vizyonda gibi konular da netlik kazanmaya başladı. Çatlı 2 filmi nereden izlenir, hangi platformda? İşte Çatlı 2 filmi için sinema ve dijital platform detayları…

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 TGRT Haber
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Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 21:14

Yakın dönem Türk siyasi tarihinin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan Çatlı 2 filmi, vizyon takviminin açıklanmasının ardından 30 Ekim 2026 tarihinde sinema salonlarındaki yerini aldı. İlk filmin devamı niteliğindeki yapımda, Paris’te yaşanan pusudan Fransız polisi tarafından tutuklanmasına, cezaevi günlerinden ailesinin yaşadığı zorluklara kadar Avrupa yıllarında yaşanan olaylar ele alınıyor. Vedat İnceefe’nin yeniden başrolünü üstlendiği filmin galasına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Galada konuşan oyuncular, çekim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşırken Çatlı ailesinin kızları da filmin hazırlanmasında aile anlatımlarının ve belgelerin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Filmin oyuncu kadrosu, süresi, yaş sınırı ve yayın bilgileri belli oldu. Çatlı 2 filmi nereden izlenir? İşte ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Yakın dönem Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Abdullah Çatlı'nın hayatının Avrupa dönemini konu alan devam filmi Çatlı 2, 30 Ekim 2026'da sinema salonlarında izleyiciyle buluştu.
Çatlı 2 filmi izle, Abdullah Çatlı'nın Avrupa yıllarındaki olaylarını, Paris'te yaşadığı pusudan Fransız polisi tarafından tutuklanmasına, cezaevi günlerinden ailesinin yaşadığı zorluklara kadar olan süreci ele alıyor.
Çatlı 2 izle sinema çekimi, iyi bir görüntü kalitesi sunmaz. Ayrıca yasal da değildir. Filmin yönetmenliğini Deniz Enyüksek yaparken senaryosunu Onur Tan kaleme aldı ve başrolünde Vedat İnceefe yer alıyor.
Çatlı 2 filmi izle kaçak, bedava hd film link ya da siteleri yasal değildir. Toplam 118 dakika süren filmin yaş sınırı 16 yaş ve üzeri olarak belirlendi.
Çekimleri İstanbul, Ankara ve Macaristan'da yaklaşık 12 hafta süren filmin hazırlanmasında aile anlatımları ve belgelerden yararlanıldı.
Çatlı 2 filmi, vizyona girdiği 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yalnızca sinema salonlarında gösterimde olup, dijital platformlarda yayınlanmadı.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

ÇATLI 2 FİLMİ VİZYONA GİRDİ

Abdullah Çatlı’nın hayatının Avrupa dönemini konu alan Çatlı 2 filmi, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girdi. İlk filmin devamı olarak hazırlanan yapım, Çatlı’nın Avrupa’da yaşadığı olayları, karşılaştığı siyasi baskıları ve Türkiye’ye dönüş sürecinde yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Biyografi-dram türündeki filmin yönetmenliğini Deniz Enyüksek üstlenirken senaryosu Onur Tan tarafından kaleme alındı. Başrolde ise ilk filmde olduğu gibi Vedat İnceefe yer aldı.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Serinin ilk filmi 20 Mart 2026 tarihinde vizyona girmiş ve yaklaşık 400 bin kişi tarafından izlenmişti. İlk yapımın ardından ikinci film için hazırlıklar devam ederken iki filmin çekimleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve Macaristan'da yaklaşık 12 hafta süren çekimlerde ekip, Türkiye ve Avrupa'da yoğun bir çalışma yürüttü. Film, ailenin anlatımlarından ve belgelerden yararlanılarak hazırlandı.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Çatlı 2'nin galasında oyuncular ve film ekibi, çekim sürecinin zorlu ancak keyifli geçtiğini anlattı. Yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından tamamlanan yapımın ilk filmden farklı olarak daha fazla duygusal sahne içerdiği belirtildi. Başrol oyuncusu Vedat İnceefe de ikinci filmi izlediğinde duygulandığını ve özellikle bir sahnede gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

ÇATLI 2 İZLE

Çatlı 2 filmini izlemek isteyen sinemaseverler, 30 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sinema salonlarında başlayan gösterimleri takip edebiliyor. Film, ilk yapımın devamı niteliğinde olduğu için hikayenin önceki olaylardan sonraki bölümünü merak eden izleyiciler tarafından da araştırılıyor. Abdullah Çatlı'nın Paris'te yaşadığı pusudan kurtulmasının ardından Fransız polisi tarafından tutuklanmasıyla başlayan süreç, filmin temel hikayesini oluşturuyor.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Yapımda Çatlı'nın cezaevi günleri, ailesinin karşı karşıya kaldığı gelişmeler ve Avrupa'daki siyasi baskılar anlatılıyor. Bunun yanı sıra 1980 darbesi sonrasında Avrupa'da yaşananlar, istihbarat ilişkileri ve dönemin uluslararası atmosferi de filmin hikayesinde yer alıyor. 118 dakika süren filmde aksiyon ve dram sahnelerinin yanı sıra aile ilişkilerine ve duygusal gelişmelere de yer veriliyor.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Başrol oyuncusu Vedat İnceefe, çekim sırasında karakterin duygusunu sahneler arasında korumanın zaman zaman kendisini zorladığını söyledi. Yönetmen Deniz Enyüksek'in çekim sürecinde kendisine destek olduğunu anlatan oyuncu, filmi tamamlandıktan sonra izlediğinde beklediğinden farklı ve başarılı bir sonuçla karşılaştığını belirtti. İnceefe, ilk filmi izleyenlerin ikinci yapımı da izlemesini tavsiye etti.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

ÇATLI 2 FİLMİ HANGİ PLATFORMDA, NEREDE YAYINLANIYOR?

Çatlı 2 filmi, 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yalnızca sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapımın Netflix, BluTV veya tabii gibi dijital yayın platformlarında gösterime henüz girmedi. Bu nedenle filmi izlemek isteyenler Türkiye genelindeki sinema salonlarının seans programlarını takip ederek kendileri için uygun seansa bilet alarak filmi sinemadan izleyebilecek.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Çatlı 2 sinema biletleri, sinema zincirlerinin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alabilecekler. İzleyiciler bulundukları il veya ilçedeki salonları seçerek filmin gösterim saatlerini ve bilet fiyatlarını inceleyebilecekler. Seans bilgileri sinema salonlarına göre değişiklik gösterebildiğinden bilet almadan önce ilgili salonun güncel programının kontrol etmeleri gerekecek.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

Filmin dijital platformlara ne zaman geleceği konusunda ise açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. Sinema filmlerinin vizyonda kalma süresi genellikle 6-8 hafta olarak belirtilirken Çatlı 2'nin salonlardaki gösterim süresinin de izleyici ilgisine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Ancak filmin dijital yayın takvimine ilişkin henüz netleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

ÇATLI 2 KAÇ YAŞ ÜSTÜ, YAŞ SINIRI VAR MI?

Çatlı 2 filminin yaş sınırı 16 yaş ve üzeri olarak açıklandı. Biyografi-dram türündeki yapımı izlemek isteyenlerin bilet satın almadan önce yaş sınırlamasını dikkate alması gerekiyor. Film, Abdullah Çatlı'nın Avrupa yıllarını, siyasi gelişmeleri, cezaevi sürecini ve ailesinin yaşadığı olayları konu alıyor.

Toplam 118 dakika süren yapım, yaklaşık 1 saat 58 dakikalık gösterim süresine sahip. Filmde aksiyon, dram ve duygusal sahneler bir arada bulunuyor. Özellikle Çatlı'nın Avrupa'daki yaşamının farklı dönemlerine odaklanan hikayede, ailesiyle ilgili gelişmeler ve Türkiye'ye dönüş mücadelesi de anlatılıyor.

Çatlı 2 filmi nereden izlenir? (2026) Abdullah Çatlı filmi vizyona girdi

ÇATLI 2 OYUNCULARI

Çatlı 2 filminin başrolünde, Abdullah Çatlı karakterini canlandıran Vedat İnceefe bulunuyor. İlk filmde de aynı karaktere hayat veren İnceefe, devam yapımında yeniden izleyici karşısına çıktı. Oyuncu, rolüne hazırlanırken Çatlı ailesinden Meral ve Gökçen Çatlı'nın kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Karakterin yaşadığı olayları ve duygusal değişimleri canlandırmanın kendisi açısından farklı bir oyunculuk deneyimi olduğunu da anlattı.

Filmin oyuncu kadrosunda Vedat İnceefe'nin yanı sıra Eren Vurdem, Ömer Kurt, Şiva Behrouzfar, Engin Benli ve Erdal Küçükkömürcü de yer alıyor. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği filmin senaryosunu Onur Tan yazdı. İstanbul, Ankara ve Macaristan'da gerçekleştirilen çekimler yaklaşık 12 hafta sürdü.

Gecede konuşan Çatlı'nın kızları Meral ve Gökçen Çatlı, babalarının "Mücadele kaçınılmazdır." sözünü hatırlattı. Filmin galasına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılırken oyuncular ve yapım ekibi, ortaya çıkan sonucu izleyicilerin takdirine bıraktıklarını belirtti.

ETİKETLER
#Onur Tan
#Abdullah Çatlı
#Vedat İnceefe
#Çatlı 2
#Deniz Enyüksek
#Aktüel
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