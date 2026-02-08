Menü Kapat
TGRT Haber
Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok

Çaykur Rizespor - Galatasaray muhtemel 11, maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında bugün ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda 12. sıradaki Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar Lemina Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri, sakatlar ve cezalılar...

Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 14:00

- , 'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. 'de heyecan 21. haftayla birlikte devam ediyor. Haftanın maçları kapsamında bugün (8 Şubat 2026 Pazar) Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Lemina forma giyemeyecek. Galatasaray kritik karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri ise merak ediliyor.

Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Sane ve Arda Ünyay karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyemecekler. Sakatlığı bulunan iki futbolcunun yanı sıra Lemina'da sarı-kart cezasından dolayı mücadelede yer almayacak. Ayrıca Galatasaray tarafından duyurulan kamp kadrosunda Ahmet Kutucu'nun da yer almadığı görüldü. Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu şöyle:

Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo ve Sacha Boey."

Çaykur Rizespor'da ise Mocsi, Augusto ve Alikulov'un sakatlığı bulunuyor. Furkan Orak ise bahis soruşturması kapsamında aldığı cezadan dolayı karşılaşmada oynamayacak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Çakur Rizespor - Galatasaray açında yeni transfer Noa Lang'in ilk 11'de başlaması bekleniyor. Aspirilla, Sacha Boey ve Renato Nhaga'nın ise maçın ilerleyen saatlerinde yedek kulübesinden dahil olacağı tahmin ediliyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Çaykur Rizespor: Erdem, TAha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen

Çaykur Rizespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 4 futbolcu yok

LEMİNA ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray'ın orta sahasının kilit isimlerinden olan Marioa Lemina geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Lemina bu sezon oynanan 2 Gaziantep FK maçı ile Fenerbahçe karşılaşmalarında da sarı kart görmütşü.

#galatasaray
#çaykur rizespor
#süper lig
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
