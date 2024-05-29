CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin ardından Witcher 4'ü geliştirmeye başladı

29 May 2024 17:22 - Güncelleme : 29 May 2024 17:33

Cyberpunk 2077'nin son aşamalarını tamamlayan CD Projekt Red, dikkatini tamamen Witcher serisinin yeni oyunu üzerinde yoğunlaştırdı.

Polonyalı oyun stüdyosu, yeni The Witcher oyunu olan Witcher 4: Polaris için geliştirme çalışmalarına hız verdiğini duyurdu.

Stüdyo, yayınladığı son finansal raporunda, geliştirme ekiplerinin büyük bir kısmını Witcher 4: Polaris projesine tahsis ettiğini belirtti.

CD Projekt Red, toplamda 600'den fazla geliştiriciye sahip olduklarını ve bunların 400'den fazlasının Witcher 4 üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu rakam, sadece birkaç ay öncesine göre önemli bir artış gösteriyor.

Kasım ayında, geliştirici ekibin neredeyse yarısının Polaris'e odaklandığını belirten stüdyo, şimdi ise geliştiricilerinin yüzde 64'ünden fazlasının Witcher 4 üzerinde çalıştığını ifade etti.