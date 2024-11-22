Cedi Osman kimdir? Milli kadroya dahil edildi

22 Kasım 2024 21:48 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:51

Panathinaikos forması giyen Cedi Osman 12 Dev Adam’ın Macaristan ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.

Türkiye-Macaristan basketbol maçının saati ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Türkiye-Macaristan basketbol maçının saati ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Milli basketbolcumuz Cedi Osman​, Milli takım​ formasıyla Avrupa Şampiyonası​ elemelerinde mücadele edeceği için Panathinaikos’ta THY EuroLeague’de 11’inci hafta oynanacak maçlarda yer almayacak isimlere eklendi.

CEDİ OSMAN MACARİSTAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kulüpler ve milli takımlar, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maçlar ile EuroLeague’deki maçların çakışması nedeniyle hangi oyuncuların kulüpte hangi oyuncuların ise milli takımda yer alacağına karar verdi.

Panathinaikos​, Türkiye milli takımı başantrenörü Ergin Ataman’ın ardından Cedi Osman’a da takımdan ayrılarak eleme maçlarında yer alması için izin verdi.

B Grubunda İzlanda ile ikinci sırayı paylaşan 12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

6 yaşındayken Cedi'yi ailesi okul dışında kalan zamanlarını değerlendirebilmesi için KK Bosna kulübüne yazdırdı.

Cedi Osman 13 yaşındayken, Anadolu Efes yetenek avcıları tarafından keşfedildi ve ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2014 yılında, FIBA Dünya Şampiyonası'nda ilk kez milli takım formasını giydi.

Aynı yılın Temmuz ayında ise NBA takımı Cleveland Cavaliers’e imza attı.