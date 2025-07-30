Çekmeköy yangın söndürüldü mü? Valilikten açıklama

Akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de ormanlık alana yakın bir konumdaki fabrikada yangın çıktı.

Elyaf ve sünger fabrikası olduğu öğrenilen fabrikada yangın kısa sürede büyüdü.

Fabrikadan zaman zaman patlama sesleri gelirken, sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ÇEKMEKÖY YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

22.00 sıralarında, elyaf sünger üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği biliniyor.

Öte yandan konuya ilişkin İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır.

An itibariyle ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir.”