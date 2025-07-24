Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar

Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla mücadele ediyor. Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yakın rakibi olan Çekya’nın performansı, Türk futbolseverler tarafından da yakından izleniyor.

ÇEKYA'NIN AVRUPA KUPALARINDAKİ TAKIMLARI 2025-2026

Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla temsil ediliyor:

Slavia Prag

FC Viktoria Plzen

FC Banik Ostrava

SK Sigma Olomouc

AC Sparta Prag

FK Jablonec

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele ederken, FC Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alıyor. FC Banik Ostrava ve SK Sigma Olomouc, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde, AC Sparta Prag ve FK Jablonec ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alıyor.

Çekya’nın Avrupa kupalarındaki başarısı, Türkiye’nin sıralamadaki konumu açısından da kritik bir öneme sahip. Türk futbolseverler, Çekya takımlarının maçlarını, Türkiye’nin bir basamak üzerinde kalma hedefi nedeniyle yakından takip ediyor.

ÇEKYA'NIN AVRUPA'DA KAÇ TAKIMI KALDI?

Çekya’nın Avrupa kupalarında kalan takımları ve güncel katıldıkları turnuvalar şu şekildedir: