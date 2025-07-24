Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar

Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla mücadele ediyor. Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yakın rakibi olan Çekya’nın performansı, Türk futbolseverler tarafından da yakından izleniyor.
Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla temsil ediliyor:
Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele ederken, FC Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alıyor. FC Banik Ostrava ve SK Sigma Olomouc, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde, AC Sparta Prag ve FK Jablonec ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde sahne alıyor.
Çekya’nın Avrupa kupalarındaki başarısı, Türkiye’nin sıralamadaki konumu açısından da kritik bir öneme sahip. Türk futbolseverler, Çekya takımlarının maçlarını, Türkiye’nin bir basamak üzerinde kalma hedefi nedeniyle yakından takip ediyor.
Çekya’nın Avrupa kupalarında kalan takımları ve güncel katıldıkları turnuvalar şu şekildedir: