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Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar

Çekya’nın Avrupa’daki takımları 2025-2026 sezonu için belli oldu. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin bir basamak altında yer alan Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarıyla dikkat çekiyor. Türk futbolseverler, Çekya’nın Avrupa’daki performansını yakından takip ediyor, çünkü bu takımların başarısı Türkiye’nin sıralamadaki yerini doğrudan etkileyebilir. İşte Çekya’nın Avrupa kupalarında kalan takımları…

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Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 23:16

, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla mücadele ediyor. Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki yakın rakibi olan Çekya’nın performansı, Türk futbolseverler tarafından da yakından izleniyor.

ÇEKYA'NIN AVRUPA KUPALARINDAKİ TAKIMLARI 2025-2026

Çekya, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında 6 takımla temsil ediliyor:

  • Slavia Prag
  • FC Viktoria Plzen
  • FC Banik Ostrava
  • SK Sigma Olomouc
  • AC Sparta Prag
  • FK Jablonec

Slavia Prag, grup aşamasında mücadele ederken, FC Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alıyor. FC Banik Ostrava ve SK Sigma Olomouc, elemelerinde, AC Sparta Prag ve FK Jablonec ise UEFA elemelerinde sahne alıyor.

Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar

Çekya’nın Avrupa kupalarındaki başarısı, Türkiye’nin sıralamadaki konumu açısından da kritik bir öneme sahip. Türk futbolseverler, Çekya takımlarının maçlarını, Türkiye’nin bir basamak üzerinde kalma hedefi nedeniyle yakından takip ediyor.

Çekya’nın Avrupa kupalarındaki takımları! 6 takımla başladılar

ÇEKYA'NIN AVRUPA'DA KAÇ TAKIMI KALDI?

Çekya’nın Avrupa kupalarında kalan takımları ve güncel katıldıkları turnuvalar şu şekildedir:

  • Slavia Prag: Şampiyonlar Ligi grup aşaması
  • FC Viktoria Plzen: UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri
  • FC Banik Ostrava: UEFA Avrupa Ligi elemeleri
  • SK Sigma Olomouc: UEFA Avrupa Ligi elemeleri
  • AC Sparta Prag: UEFA Konferans Ligi elemeleri
  • FK Jablonec: UEFA Konferans Ligi elemeleri
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