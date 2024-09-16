Çelik Kubbe hava ve füze savunma sistemi SİPER’in yeni füze sistemi test edildi

16 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:02

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte Atış Kontrol Merkezi, veri bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 füzesi kullanılarak sistem yetenekleri denendi.

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Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olarak bilinen, Türkiye’de dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ile füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

SİPER ÜRÜN-2 NEDİR, NE İŞE YARAR?

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) Sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olarak bilinen SİPER Ürün-2, radar, komuta kontrol, füze fırlatma sistemi, haberleşme sistemleri gibi özelliklere sahiptir.

SİPER ÜRÜN 2 ÖZELLİKLERİ NELER?

Siper Ürün 2’nin özellikleri arasında;Hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel-yarı otomatik-otomatik angajman, dost düşman tanıma (IFF), füzeler ile çift yönlü iletişim, telli-telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil, yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı, her biri 6 füze atabilen sekiz FFS ile görev yapabilme yer alıyor.

SİPER KAÇ KM MENZİLE SAHİP?

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK-SAGE tarafından tasarlanan Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen SİPER sistemi, 100 ve üzeri kilometre menzile sahiptir.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN MENZİLLİ FÜZESİ HANGİSİDİR?

Türkiye’nin en uzun menzilli füzesi Tayfun Balistik Füzesidir.

TÜRKİYE’NİN KAÇ YERLİ VE MİLLİ SİLAHI VAR?

Türkiye, savunmada dışa bağımlılığı azaltmak için son yıllarda yerli ve milli sanayisinde önemli bir ivmeye sahip oldu. Birçok yerli silah sistemi geliştiren Türkiye’nin milli silahları kara, hava, deniz ve insansız sistemler gibi çeşitli kategorilere ayrılıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli silahları;

KARA SİSTEMLERİ

Altay Tankı: Türkiye’nin ana muharebe tankı.

T-155 Fırtına Obüsü: TSK tarafından kullanılan yerli obüs sistemi

Kaplan STA: Zırhlı tanksavar aracı.

Kirpi: Mayına dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı.

HAVA SİSTEMLERİ

Bayraktar TB2: Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava aracı SİHA hem taarruz hem de keşif görevlerinde kullanılıyor.

ANKA-S: TAI tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA).

Hürkuş: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan eğitim ve hafif saldırı uçağı.

Gökbey: TUSAŞ tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri.

DENİZ SİSTEMLERİ

MİLGEM (Milli Gemi): Türkiye’nin ilk milli savaş gemisi.

TF-2000:Hava Savunma​ Muhrip projesi.

Reis Sınıfı Denizaltı: Türkiye’nin deniz kuvvetleri için geliştirilen milli denizaltı projesi.

FÜZE VE ROKET SİSTEMLERİ

BORA: Türkiye’nin milli balistik füze sistemi.

SOM: Havadan karaya atılabilen milli seyir füzesi.

Atmaca: Türkiye’nin gemisavar füzesi.

DİĞER İNSANSIZ SİSTEMLER

Kargu: Döner kanatlı, otonom vuruş yeteneğine sahip yerli İHA.

Akıncı: BAYKAR tarafından geliştirilen ağır silahlı insansız hava aracı.