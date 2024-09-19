Celtic futbol takımı İskoçya'da 1887 yılında kuruldu

19 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:33

18 Eylül 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Celtic ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. Maçta Celtic taraftarları Filistin'e destek için pankart açtı. Maçta açılan pankartın ardından Celtic'in nerenin takımı olduğu gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nin yeni formatında ilk maçları kapsamında 18 Eylül 2024 tarihinde Celtic​ ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Celtic taraftarları tarafından Filistin​'e destek vermek için bayraklar ve pankart açıldı.

Pankartta "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Taraftarlar tarafından verilen desteğin ardından vatandaşlar Celtic'in nerenin takımı olduğunu araştırmaya başladı.

CELTİC NERENİN TAKIMI?

İskoçya​'nın Glasgow kentinde 1887 yılında kurulan Celtic, İskoçya Premier Lig'de mücadele ediyor.

Yeşil-beyaz renklere sahip olan takımın 54 İskoç Ligi Şampiyonluğu, 42 İskoç Kupası, 21 İskoç Lig Kupası bulunuyor.

Dünyada 100'den fazla kupa kazanan beş kulübün arasında olan Celtic'in 2003 yılındaki verilere göre 9 milyondan fazla taraftarı olduğu tahmin ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk İngiliz takımı olan yeşil-beyazlılar iç saha maçları 60 bin 411 kişi kapasitesi olan Celtic Park'ta oynuyor.

Celtic'in kazandığı kupalar ve tarihleri ise şöyle: