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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:40

Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?

Celtic nerenin ve hangi ülkenin takımı olduğu ayrıca ligde kaçıncı sırada yer aldığı Beşiktaş maçı öncesi merak edilenler arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan üç haftada yenilgi almayan siyah-beyazlı ekip, iki galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 7 puan sayesinde lig sıralamasında 8. basamakta bulunuyor. Henüz Avrupa Ligi'nde puanla tanışamayan Celtic ise üç maç sonunda sıfır puanla 35. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarında sürdürdüğü başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek için İskoçya deplasmanında sahaya çıkacak. Celtic nerenin takımı? İşte Celtic Beşiktaş maçı öncesi Celtic takımına ilişkin bilgiler…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 22:40
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 22:40

, 'nde dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanında puan mücadelesi verecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele, bu akşam saat 23.00'te başlayacak. 'den canlı yayınlanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, 7 puanla yoluna devam ederken rakibi Celtic ise henüz puan kazanamadı. Mücadele öncesinde iki takımın Avrupa kupalarındaki performansı ve ligdeki puan durumları merak ediliyor. Peki, Celtic nerenin takımı, ligde kaçıncı? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ CELTIC DEPLASMANINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşılaşacak. Glasgow şehrinde bulunan Celtic Park'ta oynanacak müsabaka, bu akşam saat 23.00'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmanın hakemliğini Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann üstlenecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak.

Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?

CELTIC NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE?

Celtic, İskoçya'nın Glasgow şehrinde kurulmuş bir futbol kulübüdür.

1887 yılında kurulan yeşil-beyazlı ekip, İskoçya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan Scottish Premiership'te mücadele ediyor.

Kulüp, kuruluşundan bu yana İrlanda kültürüyle de güçlü tarihsel bağlara sahip. Celtic'in kurulma amacı, Glasgow'daki İrlandalı göçmen topluluğunun yaşadığı yoksulluğa destek olmak olarak biliniyor. Bu nedenle kulübün tarihinde İrlanda kültürü ve Katolik kimliği önemli bir yere sahip.

İç saha karşılaşmalarını Glasgow'da bulunan Celtic Park'ta oynayan kulübün stadı yaklaşık 60 bin 400 seyirci kapasitesine sahip. Celtic Park, takımın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Yeşil-beyazlı ekip, İskoçya futbolunun köklü kulüpleri arasında bulunurken aynı şehrin bir diğer önemli temsilcisi Rangers ile uzun yıllara dayanan bir rekabete sahip. İki takım arasındaki mücadeleler futbol dünyasının en bilinen derbilerinden biri olan Old Firm adıyla anılıyor.

Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?

Celtic, bu sezon İskoçya Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda da üst sıralarda yer alıyor. Ligde çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Glasgow temsilcisi, toplam 28 puan topladı. Bu sonuçlarla ligde liderlik koltuğunda bulunan Celtic, ikinci sıradaki Rangers'ın 4 puan önünde yer alıyor.

İskoçya Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Celtic, Avrupa Ligi'nde ise henüz istediği sonuçları alamadı. Organizasyonun ilk üç haftasında oynadığı maçların tamamını kaybeden ekip, puan tablosunda 35. sıraya geriledi. Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki organizasyonda farklı sonuçlar alan İskoç temsilcisi, Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?

CELTIC - BEŞİKTAŞ PUAN DURUMLARI

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk üç haftasının ardından Beşiktaş, topladığı 7 puanla lig sıralamasının 8. basamağında bulunuyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek namağlup unvanını korudu. Avrupa Ligi'ne Olimpik Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan temsilcimiz, puanını 7'ye yükseltti.

Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı üç karşılaşmada puan kazanamadı. Üç mağlubiyet alan İskoç ekibi, puansız dört takım arasında yer alırken 35. sırada bulunuyor. Kendi liginde 12 haftada topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Celtic, Avrupa arenasında henüz galibiyet elde edemedi. Beşiktaş karşılaşması öncesinde iki takımın Avrupa Ligi puan tablosundaki konumları arasındaki fark dikkat çekiyor.

Celtic nerenin takımı, hangi ülke ve ligde?

İskoçya Ligi'nde 28 puanla zirvede bulunan Celtic'in en yakın takipçisi Rangers ise 24 puana sahip. İki takım arasındaki 4 puanlık fark, Celtic'in yerel ligdeki konumunu belirliyor. Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş 7 puanla 8. sırada, Celtic sıfır puanla 35. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
#TRT 1
#Beşiktaş
#UEFA Avrupa ligi
#celtic
#Glasgow
#Aktüel
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