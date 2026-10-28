Cem Akaş oğlu neden öldü? Can Akaş kaç yaşındaydı, ölüm sebebi neydi?

Yazar ve editör Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğulları Can Akaş'ın hayatını kaybetmesi, edebiyat dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Henüz 19 yaşında olan Can Akaş'ın kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Oğlunun ölümünün ardından Cem Akaş'ın yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Peki, Cem Akaş'ın oğlu Can Akaş neden öldü, ölüm sebebi neydi? Can Akaş kaç yaşındaydı?

CEM AKAŞ'IN OĞLU CAN AKAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Akaş ve Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, 19 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Genç ismin ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu bildirildi.

Can Akaş'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra edebiyat dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Cem Akaş, oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamada elektronik sigaranın zararlarına dikkat çekti ve oğlunun ölüm nedeni olarak elektronik sigarayı gösterdi. Akaş, iyileştikten sonra elektronik sigaranın zararlarını anlatmaya odaklanacağını belirtti.

CAN AKAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın oğulları Can Akaş, hayatını kaybettiğinde 19 yaşındaydı. Genç yaşta gelen ölüm haberi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

CEM AKAŞ KİMDİR?

Cem Akaş, Türk yazar, editör ve çevirmendir. Edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Akaş, Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu. Yazarlık ve yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra çevirileriyle de edebiyat dünyasında yer edinen Cem Akaş'ın vefat haberi, yayınevinin yaptığı açıklamayla duyuruldu.