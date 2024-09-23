Cem Uslu, Teşkilat dizisinde Suat karakterini oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:57

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi ilk sezonundan beri sevilerek izleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile yayın hayatına devam eden diziye Suat karakteri katıldı.

Televizyon ekranlarının sevilen projelerinden bir tanesi olan Teşkilat​, yeni sezonuna başladı. TRT 1​'de yayımlanan dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler beğeni toplarken Cem Uslu'da yeni sezonda yer alacak. TEŞKİLAT SUAT KARAKTERİNİ GERÇEKTE KİM OYNUYOR? Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cem Uslu, Teşkilat dizisine katılıyor. Dizide Suat karakterini oynayacak olan isim Hamdi'ye rakip olacak. CEM USLU KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 22 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da doğan isim Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 senesinde mezun olmasının ardından 2011'de Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2015-2016 döneminde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uludağ Üniversitesi Oyuncuları'nda 2002 senesinde tiyatro alanı ile tanıştı. 2005-2006 aralığında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, 2008-2011 yılları arasında Tiyatro Oyunbaz'da oyunlar oynadı. ECE USLU VE CEM USLU KARDEŞ Mİ? İki başarılı oyuncunun kardeş olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İki ismin soyadı benzerliği kardeş olduklarına dair düşünceleri akıllara getirmişti. İlgili Haberler Teşkilat dizisi yeni sezonu 22 Eylül Pazar günü başlayacak Teşkilat dizisinde Güniz karakterini Özlem Maden oynayacak