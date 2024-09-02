Cem Zeytin halka arz sonuçlarıyla beraber lot miktarı da netleşecek

02 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:23

SPK'nın başvurusunu onayladığı Cem Zeytin hissesi 29 Ağustos'ta talep toplama işlemlerine başlamıştı. Bugün de süren işlemlerin ardından sonuçları KAP'ta yayımlanacak.

Kaç lot verir merak edilirken yatırımcılar ne zaman işlem göreceğine dair bilgilendirme bekliyor.

CEM ZEYTİN HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

Halka arz ile yakından ilgilenenler Cem Zeytin şirketinin lot miktarını beklemeye başladı. Hissenin dağıtacağı miktar sonuçların açıklanmasıyla belli olurken tahmini miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL)

700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL)

CEMZY HAKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI KAP?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacak olan sonuçlar henüz açıklanmazken talep toplama işlemlerinin ardından açıklanması bekleniyor. Süreç 3 Eylül'de sona erecek.

CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NE KADAR?

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa sunulacak olan CEMZY, 15,30 TL'den satılırken bireysele eşit dağıtım yapacak.

Katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun değildir.

Hisse fonunun kullanılacağı yerler şöyle:

%35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi,

%5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı,

%10-15 Mut tesisi, %5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu,

%30-35 İşletme sermayesi.