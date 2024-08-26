Cem Zeytin halka arzı katılım endeksine uygun olmazken 15,30 TL'den satışa çıkacak

26 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:31

CEMZY hisse kodu ile Yıldız Pazar'da satışa çıkacak olan Cem Zeytin hissesini almak isteyenler hangi bankalarda var araştırırken fiyatı ve kodu da belli oldu.

Eşit dağıtım yapacak olan hissenin talep toplama tarihleri de belirlendi.

CEM ZEYTİN HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

15,30 TL'den satışa çıkacak olan şirket katılım endeksine uygun olmazken T1-T2 bakiye kullanımına da kapalı.

Büyüklüğü 1.5 Milyar TL olurken açıklığı %24,88 olarak belirlendi. Fonun kullanım yerleri arasında %35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi, %5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, %10-15 Mut tesisi, %5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu ve %30-35 İşletme sermayesi yer alıyor.

CEMZY KAÇ LOT VERİR?

Cem Zeytin'in sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından net lot miktarı belli olurken şu an için belirlenmedi. Olası miktar ise şöyle:

300 Bin katılım ~ 200 Lot (3060 TL)

700 Bin katılım ~ 86 Lot (1315 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 55 Lot (841 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 40 Lot (612 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 32 Lot (489 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (413 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (351 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (306 TL)

NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

29 Ağustos 2-3 Eylül aralığında talep toplayacak olan hisse, sürecin sona ermesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Satın almak isteyenler ise Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek. Şirket bireysele eşit dağıtım gerçekleştirecek.