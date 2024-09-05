Cem Zeytin halka arzının ne zaman işlem göreceği birkaç gün içerisinde belli olacak

05 Eylül 2024 14:16 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:25

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Cem Zeytin hissesi 3 Eylül'de talep toplama işlemlerini tamamladı. Yatırımcıları ise ne zaman borsada işlem görecek merak ederken sonuçların KAP'ta yayımlanması bekleniyordu.

CEMZY hisse kodu ile talep toplayan hisse 15,30 TL'den satışa çıkarken satın alanlar KAP tarafından açıklanan sonuçları inceliyor. Sonuçlarla beraber kaç lot vereceği netleşirken işlem tarihi bekleniyor.

CEM ZEYTİN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

29 Ağustos - 2,3 Eylül tarihlerinde talep toplayan şirketin borsada işlem görme tarihi henüz belli olmazken birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hissenin sonuçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan duyuruldu.

Açıklanan sonuçlarda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Cem Zeytin A.Ş. (“Cem Zeytin” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihleri arasında talep toplanmıştır. Cem Zeytin A.Ş.’nin sermayesinin 302.000.000 TL’den 402.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Cem Zeytin’in paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 15,30 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.530.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,81 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,69 katı olmak üzere toplamda 3,36 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir."

KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşti. Buna göre CEMZY, -437.342 katılım ile138 Lot (2111 TL) dağıtımı yaptı.

Fonun kullanılacağı alanlar ise şöyle açıklanmıştı:

%35-40 İşletme kredilerinin geri ödenmesi,

%5-10 Çatı üzeri GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı,

%10-15 Mut tesisi, %5-10 Tesis ve ekipman modernizasyonu,

%30-35 İşletme sermayesi.