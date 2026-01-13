Cemreler ne zaman düşecek 1 cemre düşme tarihi ne zaman?

2026 cemre tarihleri, Ocak ayı içerisinde etkili olan soğuk ve karlı hava ile gündeme geldi.

Cemrelerin düşmesi ile soğuk ve kış günlerinin ardından hava, su ve toprağın ısındığına inanılıyor.

İnanışa göre birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre de toprağa iner.

3 cemrenin düşmesinin ardından da havaların ılıklaştığına inanılıyor.

Cemre, halk kültüründe 'baharın müjdecisi' olarak kabul ediliyor.

Cemrenin, soğuk kış günlerimin ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılıyor.

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemreler, Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya inecek.

2. cemre suya 26-27 Şubat'ta,

3. cemre toprağa 5-6 Mart'ta düşecek.