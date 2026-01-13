Menü Kapat
Cemreler ne zaman düşecek 1 cemre düşme tarihi ne zaman?

Cemre düşme takvimi 2026 ve sırası, etkisini gösteren soğuk hava ile akla gelen konulardan biri oldu. Cemre düşmesi toplumların hava olaylarına ve tekrarından yola çıkarak oluşturduğu halk takviminin bir parçasını ifade ediyor. Cemrelerin düşmesi, soğuk havalardan bahar aylarına geçişin bir işareti. Bilindiği üzere cemreler sırasıyla havaya, toprağa ve suya düşer.

Cemreler ne zaman düşecek 1 cemre düşme tarihi ne zaman?
2026 cemre tarihleri, Ocak ayı içerisinde etkili olan soğuk ve karlı hava ile gündeme geldi.

Cemrelerin düşmesi ile soğuk ve kış günlerinin ardından hava, su ve toprağın ısındığına inanılıyor.

İnanışa göre birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre de toprağa iner.

Cemreler ne zaman düşecek 1 cemre düşme tarihi ne zaman?

3 cemrenin düşmesinin ardından da havaların ılıklaştığına inanılıyor.

Cemre, halk kültüründe 'baharın müjdecisi' olarak kabul ediliyor.

Cemrenin, soğuk kış günlerimin ardından havayı, toprağı ve suyu ısıttığına inanılıyor.

Cemreler ne zaman düşecek 1 cemre düşme tarihi ne zaman?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Cemreler, Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlıyor.

Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya inecek.

2. cemre suya 26-27 Şubat'ta,

3. cemre toprağa 5-6 Mart'ta düşecek.

ETİKETLER
#Aktüel
