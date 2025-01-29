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Cemreler ne zaman düşecek 2025? Kış mevsimi bitiyor bahar geliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:47
Cemreler ne zaman düşecek 2025? Kış mevsimi bitiyor bahar geliyor

Kışın sona erdiğini ve baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi olayının ne zaman gerçekleşeceği gündem oldu. Bir hafta arayla gerçekleşen cemre düşme olayı ile birlikte havalar giderek ısınmaya başlıyor. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

Cemre düşmesi doğanın uyanmaya başladığı ve kışın etkilerini yavaşça kaybolarak yerini bahar dönemine bırakmasının başlangıcını simgeler.

Cemre ilk olarak havaya daha sonra suya ve son olarak ise toprağa düşer. Havaya cemre düştüğünde havalar ısınmaya, suya düştüğünde sular ısınmaya ve toprağa düştüğünde karaların ısınmaya başladığı düşünülür.

Cemreler ne zaman düşecek 2025? Kış mevsimi bitiyor bahar geliyor - 1. Resim

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?

Cemrelerin birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğü düşünülüyor. İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek.

Bu tarihin ardından havalarda gözle görülür bir şekilde sıcaklıkların artması bekleniyor. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek. 

Cemreler ne zaman düşecek 2025? Kış mevsimi bitiyor bahar geliyor - 2. Resim

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre, kor durumunda ateş anlamına gelir. Her yıl şubat ayında başlayan cemre düşmesi havaların ısınması anlamına gelir.

Kış aylarına veda edilerek bahar mevsimine gelindiği, ağaçların çiçek açarak meyve vermeye hazırlandığını ifade eder.

Sıkça Sorulan Sorular
İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşer.
Cemre ikinci olarak suya düşmektedir. Suya cemre 2025 yılında 26-27 Şubat'ta düşecek.
Üçüncü ve son olarak cemre toprağa düşer. Toprağa cemre düşmesi 5-6 Mart tarihlerinde yaşanacak.

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Kaynak: TGRT HABER

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