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Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Ocak 2025 22:16 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 22:21
Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor

Cenazemize Hoş Geldiniz ilk kez televizyon ekranlarına gelirken filmin konusu ve oyuncu kadrosu Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Senaryosunu Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ilk kez televizyon izleyicisiyle buluştu.

Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor - 1. Resim

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİN KONUSU NE?

Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla hayale gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikâyesini konu alıyor.

Nişan günü gelinin annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında Hollanda’dan gelen çılgın halası, dolandırıcı teyzesi, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır.

Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor - 2. Resim

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI

Gonca Vuslateri

Sevda Erginci

İsmail Ege Şaşmaz

Erkan Can

Deniz Uğur

Yiğit Özşener

Gözde Seda Altuner

Şükran Ovalı

Ufuk Özkan

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Kaynak: TGRT Haber

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