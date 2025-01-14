Cenazemize Hoş Geldiniz oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor
Cenazemize Hoş Geldiniz ilk kez televizyon ekranlarına gelirken filmin konusu ve oyuncu kadrosu Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
Senaryosunu Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ilk kez televizyon izleyicisiyle buluştu.
CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİN KONUSU NE?
Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla hayale gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikâyesini konu alıyor.
Nişan günü gelinin annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında Hollanda’dan gelen çılgın halası, dolandırıcı teyzesi, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır.
CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI
Gonca Vuslateri
Sevda Erginci
İsmail Ege Şaşmaz
Erkan Can
Deniz Uğur
Yiğit Özşener
Gözde Seda Altuner
Şükran Ovalı
Ufuk Özkan