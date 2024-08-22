Cennet Mahallesi metrobüs durağı Beylikdüzü yönü 23 Ağustos saat 18.00'den itibaren kapalı olacak
Metrobüs yolunda yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Cennet Mahallesi durağının Beylikdüzü güzergahı kapatılacak. Vatandaşlar tarafından Cennet Mahallesi metrobüs durağı kapalı mı sorusu aratılırken İBB tarafından ne zaman açılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki duraklarda "Beyaz Yol" çalışması yapılıyor.
Söğütlüçeşme güzergahında yapılan çalışmaların sona ermesinin ardından Beylikdüzü yönünün çalışma takvimini İBB duyurdu.
İBB'nin çalışma takvimini duyurmasının ardından vatandaşlar Cennet Mahallesi metrobüs kapalı mı sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
CENNET MAHALLESİ METROBÜS KAPALI MI?
İBB tarafından paylaşılan çalışma takvimine göre 23 Ağustos saat 18.00'den itibaren Cennet Mahallesi durağının Beylikdüzü yönü geçici sürekliğine kapatılacak.
Bu süre zarfında Zincirlikuyu güzergahı ise "Beyaz Yol" çalışmalarından etkilenmeyecek.
CENNET MAHALLESİ METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?
Geçici süreliğine kapatılan Cennet Mahallesi metrobüs durağı İBB'nin açıkladığı bilgilere göre 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrardan vatandaşların kullanımına açıklanacak.