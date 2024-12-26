Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu ile sözlendiler

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 18:35 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 18:35

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir fotoğraf paylaşarak evliliğe ilk adımı attığını ve sözlendiğini duyurdu. Aktürkoğlu’nun paylaşımının ardından sözlendiği Ceren Azak merak konusu oldu.