Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu ile sözlendiler
A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir fotoğraf paylaşarak evliliğe ilk adımı attığını ve sözlendiğini duyurdu. Aktürkoğlu’nun paylaşımının ardından sözlendiği Ceren Azak merak konusu oldu.
Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'de söz yüzüğü taktı.
Kerem'e mutlu gününde yakın arkadaşı Yunus Akgün eşlik etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun sözlendiği ismin ise Ceren Azak olduğu öğrenildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU EVLENDİ Mİ?
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından elinde çiçekleriyle paylaşımda bulundu.
Sürpriz paylaşım bir anda gündeme otururken Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile sözlendiği öğrenildi.
CEREN AZAK KİMDİR?
Birçok kişi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kiminle sözlendiğini merek etmeye başladı.
Ceren Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.