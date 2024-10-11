Çerkezköy'de su kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu

11 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:11

Bugün Çerkezköy'de meydana gelen su kesintisinin biteceği saat TESKİ internet sitesinde yer aldı. Erken saatlerde birkaç mahallede geçerli olan kesinti vatandaşa zor anlar yaşattı.

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TESKİ aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen su kesintilerinin hangi bölgede olduklarını ve ne zaman sona ereceğini öğrenebiliyoruz.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar devam ederken bitiş saati belirtildi.

ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

11 Ekim günü Çerkezköy'de birkaç mahallede arıza çalışmaları gerçekleştirildi.

ÇORLU​ / HÜRRİYET MAH. / ,ÇORLU / KAZIMİYE MAH. / ,ÇORLU / NUSRATİYE MAH. / ,ÇORLU / ESENTEPE MAH. / bölgesindeki arıza 17.59'da sonlanacak.

ÇERKEZKÖY / BAĞLIK MAH. / bölgesinde ana şebeke sorunu yaşanırken 17.30'da bitmesi bekleniyor.

MALKARA​ / AHİEVREN MAH. / ,MALKARA / ÇİMENDERE MAH. / ,MALKARA / ALLIIŞIK MAH. / ,MALKARA / BALABANCIK MAH. / ,MALKARA / ELMALI MAH. / ,MALKARA / KÜÇÜKHIDIR MAH. / ,MALKARA / GÖZSÜZ MAH. / ,MALKARA / KAVAKÇEŞME MAH. / ,MALKARA / KARACAHALİL MAH. / kısımlarında ise 18.00'e kadar devam edecek.

Çerkezköy'de YENİCE mahallesinde ise 16.00'da sona erdi.