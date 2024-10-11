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Çerkezköy'de su kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ekim 2024 16:09 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:11
Çerkezköy&#039;de su kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu

Bugün Çerkezköy'de meydana gelen su kesintisinin biteceği saat TESKİ internet sitesinde yer aldı. Erken saatlerde birkaç mahallede geçerli olan kesinti vatandaşa zor anlar yaşattı.

TESKİ aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen su kesintilerinin hangi bölgede olduklarını ve ne zaman sona ereceğini öğrenebiliyoruz.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar devam ederken bitiş saati belirtildi.

ÇERKEZKÖY SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

11 Ekim günü Çerkezköy'de birkaç mahallede arıza çalışmaları gerçekleştirildi.

ÇORLU​ / HÜRRİYET MAH. / ,ÇORLU / KAZIMİYE MAH. / ,ÇORLU / NUSRATİYE MAH. / ,ÇORLU / ESENTEPE MAH. / bölgesindeki arıza 17.59'da sonlanacak.

ÇERKEZKÖY / BAĞLIK MAH. / bölgesinde ana şebeke sorunu yaşanırken 17.30'da bitmesi bekleniyor.

MALKARA​ / AHİEVREN MAH. / ,MALKARA / ÇİMENDERE MAH. / ,MALKARA / ALLIIŞIK MAH. / ,MALKARA / BALABANCIK MAH. / ,MALKARA / ELMALI MAH. / ,MALKARA / KÜÇÜKHIDIR MAH. / ,MALKARA / GÖZSÜZ MAH. / ,MALKARA / KAVAKÇEŞME MAH. / ,MALKARA / KARACAHALİL MAH. / kısımlarında ise 18.00'e kadar devam edecek.

Çerkezköy'de YENİCE mahallesinde ise 16.00'da sona erdi.

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Kaynak: TGRT Haber
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