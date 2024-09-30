Cerrahlar büyük tehlikeye karşı uyardı! 1 kaşığı karaciğer kanserine sebep oluyor

30 Eylül 2024 14:14 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:19

Her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen Tayland'da turistleri bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor. Tayland mutfağının en popüler yemeklerinden olan Koi Pla'nın tek 1 kaşığının bile karaciğer kanserine sebep olduğu ortaya çıktı. Doktorlar ve bilim insanları yemeğin sebep olduğu hastalıklara karşı çalışmalar başlattı.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayınlanan 2023 yılı verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen sekizinci ülkesi Tayland​'da doktorlara göre turistleri büyük bir tehlike bekliyor.

Geçtiğimiz yıl 28,15 milyon turist tarafından ziyaret edilen ülkenin mutfağında bulunan bir yemeğin karaciğer kanserine sebep olduğu ortaya çıktı.

HER YIL 20 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Koi Pla adlı yemeğin her yıl Tayland'da 20 bin kişinin ölümüne neden olduğu inanılıyor.

Bir kaşığının bile kanser riskini arttırdığı belirtilen yemek Mekong bölgesinde bulunan tatlı su kaynaklarından tutulan balıkların çiğ bir şekilde otlar ve baharatlar ile birlikte öğütülmesiyle hazırlanıyor.

Bu bölgede tutulan balıklarda bulunan parazitik yassı kurtların kanser riskini arttırdığı ortaya çıktı.

DÜNYADA EN YÜKSEK SAFRA KANALI KANSERİ ORANINA SAHİP

Dünyada en yüksek safra kanalı kanseri bu yemeğin yoğunlukta tüketildiği Isaan bölgesinde görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taylandlı cerrah Dr. Narong Khuntikeo, annesini ve babasını bu yemekten dolayı kaybettiğini belirterek ölümlerin önüne geçmek için çalışmalar yaptığını ifade etti.

BİLİM İNSANLARI SESSİZ KATİLİ DURDURMAK İÇİN DOKTORLARLA ÇALIŞIYOR

Bilim insanları tarafından dört yıldır bölgede yaşayan insanlar parazit açısından test ediliyor.

Doktorlar ile birlikte yapılan çalışma sonucunda bazı topluluklarda yaşayan insanların yüzde 80'inde süper tehlikeli ölümcül parazit tespit edildi.

Agence France-Presse'e açıklama yapan cerrah Dr. Narong Khuntikeo "Bu durum buralarda çok büyük bir sağlık yükü. Ama kimse bunu bilmiyor çünkü ağaçtan düşen yapraklar gibi insanlar sessizce ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

Tayland'da problemin çözülmesi için okul müfredatlarına çiğ balığın nasıl tüketileceği hakkında eğitimlerin konulması için çalışmalar yapılıyor.

Yemeği tüketen insanlar ise balığın pişirilmesi durumunda tadının bozulacağını iddia ettiği için doktorlara direnç gösteriyor.