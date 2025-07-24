Çeşme’de sular neden kesilecek ne zamanlar kesinti olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Çeşme’deki su kaynaklarında ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün su kesintisi yapacağını duyurdu.

Kuraklık, yağışların azalması ve yaz sezonunda artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanması zorlaştı.

İlçenin önemli su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 5’in altına indi.

Bu kapsamda İZSU’nun kararıyla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün 23.00 ile 06.00 saatleri arasında Çeşme’de zorunlu su kesintisi uygulanacak.