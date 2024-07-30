30 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi ilçesinde çalışmaların devam ettiği Erdemli Arpaçbahşiş Mahallesi’nde bulunan şantiyeyi ziyaret ederek otoyolun trafiği oldukça rahatlatacağını belirtti.

ÇEŞMELİ - ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU SEYAHAT SÜRESİ NE KADAR?

Mersin’deki trafiğin rahatlatılması amacıyla tasarlanan Çeşmeli-Erdemli -Silifke-Taşucu Otoyol Projesi ile ana gövde 42 kilometre, bağlantı yolu 11 kilometre olmak üzere toplamda 53 kilometrelik bir yol yapılacak.

Yapılan bu otoyol ile 40-45 kilometrenin 2-2.5 saat sürdüğü Çeşmeli-Erdemli -Silifke-Taşucu otoyolunda seyahat süresi 18 dakika olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu proje ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje.”

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seyahat süresinin 18-20 dakikaya düşüreceği planlanan Çeşmeli-Erdemli -Silifke-Taşucu Otoyol Projesi’nin 10 Ağustos Cumartesi günü hayata geçmesi planlanıyor.

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU’NUN TURİZME KATKILARI NELER?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projenin turizme katkısına değinerek;

“İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300'ün üzerine hatta 500'lere yaklaşacak. Personelimiz de 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 100'e yaklaştırarak burayı inşallah kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersin'imizin, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” açıklamasında bulundu.