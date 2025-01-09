Çevre, Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları nereden, nasıl yapılır? Bugün itibarıyla başladı

09 Ocak 2025 15:10 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. Başvuru yapacak olanlar nereden yapılacağını araştırırken başvuru tarihlerini araştırdı. Adaylar KPSS şartını da merak ediyor.

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Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımına dair detaylay paylaşıldı. Adaylardan ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 geçerli olacak.

KPSS-2025/3 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre başvurular bugün başladı. Adaylar 15 Ocak tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

"9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

ÇEVRE ŞEHİR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Bugün başlayan başvurular 15 Ocak'a kadar sürecek ve KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile başvuru işlemlerini tamamlayacak.

ÇEVRE ŞEHİR VE İKLİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI VAR MI, HANGİ PUAN TÜRÜ?

ÖSYM tarafından yayımlana kılavuza göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak. Lisans 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan KPSS sınavına, ön

lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 1 Eylül 2024 ve ortaöğretim

düzeyinde ilan edilen alımlar için 15 Eylül 2024 tarihindeki KPSS sınavından alınan puanlar ele alınacak.