Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercih yerleştirme ücreti ne kadar?

09 Ocak 2025 15:24 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:38

Bugün ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başladı. Tercih yapacak olan adaylar yerleştirme başvuru ücreti ödeyecek. Ödemenin yatırılacağı banka hesapları ve ücreti de gündemde.

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre Çevre​, Şehircilik​ ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak olanlar tercih ücretini ve nitelik kodlarının anlamını araştırmaya başladı.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Tercihlerini sisteme kayıt eden adaylar son sayfada yer alan bankalara veya e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER" kısmında 130,00 TL'lik ücreti ödemelidir. Yerleştirme ücreti ödeme işlemi için bankaya gidecek olanlar 16 Ocak mesai bitimine kadar ödemeyi yapmalıdır.

Online olarak ÖSYM sitesinden yapacak olanlar için ise 16 Ocak 23.59'a kadar ödemeler yapılmalıdır. Ödeme yapmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine alınmayacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NİTELİK KODLARI

ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre nitelik kodları de belirlendi. Kılavuzdaki tablo şöyle:

6225, 6551, 7205, 7300, 7304, 7361 NİTELİK KODLARI ANLAMI NEDİR?

Bugün yayımlanan kılavuza göre 6225 kodu MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak,

6551 Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak,

7205 Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak anlamına geliyor.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7304 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Koruma Ve Güvenlik Görevlisi-Silahlı,

7361 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Avukat anlamına gelmekte.