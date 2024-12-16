Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel başvuruları ne zaman? Bakan Murat Kurum, 1331 personel istihdam edeceklerini duyurdu

16 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirmek üzere 1331 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 611 sözleşmeli ve 720 kadrolu memur istihdam edilecek.

Osimhen ve Barış Alper Yılmaz Trabzonspor maçında oynayacak mı? Takımda eksik olan isimler belli oldu

Osimhen ve Barış Alper Yılmaz Trabzonspor maçında oynayacak mı? Takımda eksik olan isimler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 1331 personel alımı, geniş kadro yapısıyla dikkat çekiyor. Personel alımları ise KPSS puanıyla gerçekleşecek.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 1331 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 2025 yılı için planlanan alımların, başvurular tamamlandıktan sonra Şubat ayı sonu itibarıyla sözleşmeli personellerin göreve başlaması bekleniyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şu kadrolarda personel alımı yapacak:

500 kişi: Çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı, memur​.

20 kişi: İklim değişikliği uzman yardımcısı (kariyer meslek grubu).

200 kişi: Engelli memur

Sözleşmeli Personel Alım Kadroları:

Bakanlık ayrıca şu sözleşmeli personel kadrolarında alım gerçekleştirecek:

99 kişi: Teknik personel (mühendis ve mimar)

383 kişi: İdari personel

45 kişi: Destek personeli

84 kişi: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde görevlendirilecek sözleşmeli personel

PERSONELLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre, sözleşmeli personellerin göreve başlama tarihi olarak Şubat ayı sonu öngörülüyor.