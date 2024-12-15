Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak mı? Kaç personel alınacağını Bakan Kurum duyurdu

15 Aralık 2024 16:44 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 16:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında bakanlıkta çalışmak üzere toplamda bin 331 personel alımı yapılacağını duyurdu.

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Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşrada çalışmak üzere bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı.

Vatandaşlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı​ haberlerini araştırmaya başladı.

KAÇ PERSONEL ALINACAĞINI BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık bünyesinde yapılacak alımın duyurusunu yaptı.

Bakan Kurum, “2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nda ise 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.

Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya dâhil edilecek.

Böylece; 2025 yılı için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alımı gerçekleştirilecek.

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak.

Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz.



2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/HTkOcPRLRV — Murat KURUM (@murat_kurum) December 15, 2024