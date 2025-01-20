Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonuçları nereden, nasıl bakılır? ÖSYM sonuçları duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:18

ÖSYM tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı. 9-15 Ocak tarihlerinde yapılan tercih işlemleri sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Tercih yapan binlerce aday tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. Bugün beklenen açıklama geldi. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 Ocak Pazartesi günü ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: "9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ocak 2025 tarihinde 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL BAKILIR? Bugün yapılan duyuruya göre personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM sonuç sitesinden sonuçlara erişebilecek. Sonuçlar 15.30 itibarıyla erişime açıldı. SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel başvuruları ne zaman? Bakan Murat Kurum, 1331 personel istihdam edeceklerini duyurdu