Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçildi

19 Eylül 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:09

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi. Siyasi yasağın getirilmesinin ardından Kadir Aydar kimdir, hangi partili soruları gündeme geldi.

Adana​ 8. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Ceyhan​ Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi.

Vatandaşlar tarafından Kadir Aydar kimdir ve hangi partiden aday oldu sorularının cevapları araştırılıyor.

KADİR AYDAR HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Kadir Aydar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP​'den Ceyhan Belediye Başkan Adayı oldu ve yüzde 45.66 ile seçimleri kazandı.

KADİR AYDAR KİMDİR, NERELİ?

Kadir Aydar, 6 Haziran 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına doğduğu ilçede başlayan siyasetçi Piri Reis Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi'nden üç farklı bölümden mezun oldu.

Çağ Üniversitesi'nde Uluslararası Finans ve İşletme Bölümü'nde eğitimine devam eden Kadir Aydar, Çukurova Üniversitesi'nde Konsey Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığı gibi birçok görev yaptı.

Aynı zamanda Öztaş Limited Şirketi'nin yöneticisi olan Kadir Aydar siyasete ise 18 yaşında CHP'ye üye olarak başladı.

2015 yılında CHP Ceyhan İlçe Başkanı olarak seçilen siyasetçi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ceyhan Belediye Başkanı olarak aday oldu ve seçimleri kazandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrardan Ceyhan Belediye Başkanı olarak aday oldu ve yüzde 45.67 oy oranı ile tekrardan seçildi.