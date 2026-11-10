Ceyhun Tunalı neden öldü? Kimdir, ölüm nedeni belli oldu mu?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat sektöründeki çalışmaları ve iş dünyasındaki görevleriyle tanınan Ceyhun Tunalı'nın 45 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Aile şirketinde henüz 14 yaşındayken çalışma hayatına başlayan, 2007 yılında inşaat teknisyeni olarak aktif görev üstlenen Tunalı, ilerleyen yıllarda çeşitli yöneticilik sorumlulukları aldı. 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği başkanlığına seçilen iş insanının vefatının ardından meslek kuruluşları tarafından başsağlığı mesajları yayımlandı. Ceyhun Tunalı neden öldü? Detaylar…

CEYHUN TUNALI HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat ve gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla tanınan iş insanı Ceyhun Tunalı, 45 yaşında yaşamını yitirdi. Tunalı'nın vefat haberi 9 Kasım 2026 akşamı duyuruldu. Tunalı İnşaat bünyesinde yöneticilik yapan ve iş yaşamı boyunca farklı şirketlerde de sorumluluk üstlenen Ceyhun Tunalı'nın ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs iş dünyasında da üzüntüyle karşılandı. İnşaat sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Ceyhun Tunalı, ticari çalışmalarının yanında meslek kuruluşlarındaki görevleriyle de tanınıyordu.

Ceyhun Tunalı'nın vefatının ardından Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından da bir taziye mesajı yayımlandı. Birlik, uzun yıllar yönetim kurulunda görev yapan Ceyhun Tunalı'nın hayatını kaybetmesi üzerine ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. İki çocuk babası olan Tunalı, meslek hayatı boyunca inşaat sektöründeki çalışmalarını sürdürürken iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev aldı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği başkanlığı döneminde iş dünyasının farklı alanlarından isimlerle bir araya geldi.

Ceyhun Tunalı'nın cenaze programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Açıklanan programa göre Tunalı için 11 Kasım 2026 Çarşamba günü Lefkoşa'da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze namazı, Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak. Namazın ardından Ceyhun Tunalı'nın naaşı Lefkoşa Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verilecek.

CEYHUN TUNALI KİMDİR?

Ceyhun Tunalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde inşaat ve gayrimenkul sektöründe yürüttüğü çalışmalarla tanınan bir iş insanıydı. Lefkoşa'da dünyaya gelen Ceyhun Tunalı, iş hayatına henüz çocuk yaşlarda ailesinin şirketinde başladı. İnşaat sektörüne 14 yaşında adım atan Tunalı, mesleğin farklı alanlarında çalışarak deneyim kazandı. Aile şirketinin çeşitli birimlerinde görev alan Ceyhun Tunalı, sektördeki çalışma hayatını zaman içerisinde yöneticilik sorumluluklarıyla sürdürdü.

Ceyhun Tunalı'nın mesleki kariyerinde 2007 yılı önemli bir dönem oldu. Bu tarihte inşaat teknisyeni olarak aktif görev üstlenen iş insanı, sonraki yıllarda yönetim kademelerinde çalışmaya devam etti. Konut projeleri, gayrimenkul geliştirme çalışmaları ve turizm odaklı yatırımlarla ilgilenen Tunalı'nın faaliyetleri başta Lefkoşa ve Girne olmak üzere Kuzey Kıbrıs'ın farklı bölgelerinde yoğunlaştı. Tunalı İnşaat bünyesindeki yöneticilik görevinin yanı sıra farklı şirketlerde de görev alan iş insanı, çalışma hayatının önemli bölümünü Kuzey Kıbrıs'ta geçirdi.

Ceyhun Tunalı'nın kariyeri yalnızca ticari faaliyetleriyle sınırlı kalmadı. İş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Ceyhun Tunalı, 2014 yılında Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği başkanlığına seçildi. Derneğin 19. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda alınan karar doğrultusunda Tunalı, derneğin yeni başkanı oldu. Yönetim kurulunda ise iş dünyasının farklı alanlarından temsilciler yer aldı.

İnşaat sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra meslek örgütleriyle ilişkilerini de sürdüren Tunalı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinin yönetim kurulunda uzun yıllar görev yaptı. İki çocuk babası olan iş insanı, 45 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından hem meslek kuruluşları hem de iş dünyasından ailesine yönelik taziye mesajları paylaşıldı.

CEYHUN TUNALI NEDEN ÖLDÜ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tanınan iş insanı Ceyhun Tunalı'nın ölüm nedeni, vefat haberinin duyulmasının ardından merak edilen konular arasında yer aldı. Kıbrıs basınında yer alan haberlerde, Tunalı'nın bir süredir tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı. İş insanının 9 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybettiği duyurulurken, sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar da gündeme geldi.

Ancak Ceyhun Tunalı'nın ölümüne neden olan hastalığın adı, kamuoyuna yansıyan açıklamalarda belirtilmedi. Bu nedenle iş insanının hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne veya kesin ölüm sebebine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Tunalı'nın vefatına ilişkin paylaşılan bilgilerde yalnızca bir süredir tedavi gördüğü aktarılırken, hastalığının türü hakkında herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.