Çeyrek altın için 8 bin TL olacak yorumu! İslam Memiş altın alım fırsatına dikkat çekti

Altın fiyatları yükselirken yeni rekor gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumunun yanı sıra çeyrek altın için 8 bin TL olur mu sorusuna da cevap geldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Geçen haftayı 4.210 TL seviyesinde tamamlayan gram altın fiyatları, bu hafta 4.335 TL’ye yükseldi. Güçlü yükselmenin altında temel etki ise doların toparlanması olarak gösteriliyor.

İslam Memiş, ons altın ve döviz piyasasındaki dengeleri tartarak “Yılın son fırsatları birkaç hafta içinde sona erebilir” dedi. Temmuz ayından itibaren gram altının ons altından bağımsız olarak dolar/TL kuru desteğiyle 4.500 TL’ye ulaşabileceğini öngördü.

Çeyrek altın, gram altındaki yükselişle birlikte 7.091 TL seviyesine ulaştı. Piyasalarda ise çeyrek altının kısa sürede 8.000 TL sınırına yaklaşabileceği konuşuluyor.

ÇEYREK ALTINDAN YENİ REKOR GELEBİLİR

Ons altın ve döviz kuru hareketlerine göre İslam Memiş, gram altının temmuz ayından itibaren dolar/TL kurunun da desteğiyle 4.500 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor. Kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, altın almak isteyenler için bu süreyi fırsat olarak gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarına göre, gram altın alış 4.321 TL olurken satış. fiyatı 4.321 TL oldu.

Çeyrek altın 6.898 TL alış ve 7.054 TL satış, yarım altın 13.753 TL alış ve 14.108 TL satış, tam altın 27.981 TL alış ve 28.128 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.