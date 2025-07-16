Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Çeyrek altın için 8 bin TL olacak yorumu! İslam Memiş altın alım fırsatına dikkat çekti

Ons altın ve döviz kurundaki dalgalarla yükselen altın fiyatlarının geleceği düğün sezonunda merak konusu. Çeyreğini alıp gitmek isteyenler ise alım fırsatını kovalıyor. İslam Memiş çeyrek altın için 8 bin TL uyarısı yaparken altın yorumlarını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çeyrek altın için 8 bin TL olacak yorumu! İslam Memiş altın alım fırsatına dikkat çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:50

yükselirken yeni rekor gelip gelmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı 'ten altın yorumunun yanı sıra için 8 bin TL olur mu sorusuna da cevap geldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Geçen haftayı 4.210 TL seviyesinde tamamlayan fiyatları, bu hafta 4.335 TL’ye yükseldi. Güçlü yükselmenin altında temel etki ise doların toparlanması olarak gösteriliyor.

Çeyrek altın için 8 bin TL olacak yorumu! İslam Memiş altın alım fırsatına dikkat çekti

İslam Memiş, ons altın ve döviz piyasasındaki dengeleri tartarak “Yılın son fırsatları birkaç hafta içinde sona erebilir” dedi. Temmuz ayından itibaren gram altının ons altından bağımsız olarak dolar/TL kuru desteğiyle 4.500 TL’ye ulaşabileceğini öngördü.

Çeyrek altın, gram altındaki yükselişle birlikte 7.091 TL seviyesine ulaştı. Piyasalarda ise çeyrek altının kısa sürede 8.000 TL sınırına yaklaşabileceği konuşuluyor.

ÇEYREK ALTINDAN YENİ REKOR GELEBİLİR

Ons altın ve hareketlerine göre İslam Memiş, gram altının temmuz ayından itibaren dolar/TL kurunun da desteğiyle 4.500 TL’ye ulaşabileceğini öngörüyor. Kısa vadeli düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, altın almak isteyenler için bu süreyi fırsat olarak gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

16 Temmuz 2025 Çarşamba günü güncel altın fiyatlarına göre, gram altın alış 4.321 TL olurken satış. fiyatı 4.321 TL oldu.

Çeyrek altın 6.898 TL alış ve 7.054 TL satış, yarım altın 13.753 TL alış ve 14.108 TL satış, tam altın 27.981 TL alış ve 28.128 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ETİKETLER
#döviz kuru
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#yatırım
#İslam Memiş
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.