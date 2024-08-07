Cezayirli boksör Imane Khelif altın madalya için maça çıkıyor! Maç günü ve saati belli oldu

07 Ağustos 2024 09:58 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:16

Cinsiyet tartışması ile gündeme gelen Imane Khelif'in rakibinden dikkat çeken sözler: Kazanamam o bir erkek

Cinsiyet tartışması ile gündeme gelen Imane Khelif'in rakibinden dikkat çeken sözler: Kazanamam o bir erkek

Türkiye'nin Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif için yaptığı başvuru reddedildi!

Türkiye'nin Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif için yaptığı başvuru reddedildi!

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalyalar sahiplerini buluyor.

Olimpiyatlarda boks branşında kadınlar 66 kiloda finale yükselen Cezayirli boksör Imane Khelif'in maç günü ve saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

IMANE KHEFİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Imane Khefil altın madalya için 9 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 23.51'de final maçına çıkacak.

OLİMPİYAT BOKS FİNALİNDE IMANE KHEFİL'İN RAKİBİ KİM?

Imane Khefil, olimpiyatlarda Çin temsilcisi Yang Liu ile karşılaşacak.

Yang Liu yarı finallerde Chen Nien-chin'i 4-1 yenerek finallere yükseldi.

CEZAYİRLİ BOKSÖR IMANE KHEFİL KİMDİR?

Imane Khefil, 2 Mayıs 1999 yılında Cezayir'in Tiaret şehrinde dünyaya geldi.

2022 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları ve Afrika Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

1,78 ve 51 kilo olan Cezayirli boksör 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi.

Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından mağlup edildi.

IMANE KHEFİL KAÇ YAŞINDA?

2 Mayıs 1999 yılında doğan Imane Khefil, 2024 yılı itibariyle 25 yaşındadır.